AEW WRESTLEDREAM 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

AEW presenta este sábado 18 de octubre de 2025 el evento Wrestledream, a realizarse en la Chaifetz Arena en St. Louis, Missouri. En México, el evento podrá verse desde las 18:00 horas a través de HBO Max.
- AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 15 de octubre 2025 | Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family.
► Cartelera Wrestledream 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Hangman’ Adam Page (c) vs. Samoa Joe.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. ‘Timeless’ Toni Storm.
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe.
- I QUIT MATCH: Darby Allin vs. Jon Moxley.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Bandido y Brody King) (c) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita.
- POR 500 MIL DÓLARES: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus).
- TORNADO TRIOS MATCH: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).
- Jamie Hayter vs. Thekla.
SATURDAY TAILGATE BRAWL:
- FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vs. JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight).
- Harley Cameron y Willow Nightingale vs. Divine Vanity (Megan Bayne y Penelope Ford).
- Roderick Strong y The Conglomeration (Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Tomohiro Ishii) vs. Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel Garcia y PAC).
- Eddie Kingston y Hook vs. ???
► ¿Dónde ver AEW Wrestledream 2025 en vivo?
Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Chaifetz Arena St. Louis, Missouri.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports Premium México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|01:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|02:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|09:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|10:00 / 12:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales