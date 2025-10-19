AEW WrestleDream 2025: Brodido continúan como campeones de parejas

Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el séptimo combate del show principal fue el que protagonizaron Brodido contra Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada, en una lucha que tuvo en juego el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

► Brodido sobreviven y retienen sus títulos

El encuentro comenzó con Okada faltándole el respeto a Bandido, y los campeones mantuvieron el control durante los primeros minutos, incluyendo un increíble moonsault asistido de Bandido hacia el exterior y un momento en el que King lanzó a su compañero desde una silla para castigar a Takeshita.

El combate tuvo un giro cuando Bandido y King comenzaron a bailar la Macarena en el ring, solo para ser interrumpidos por Okada, quien realizó su propia versión del baile faltándoles el respeto. Tras esto, los retadores tomaron el control, aislando a Bandido y castigando sistemáticamente su hombro. Esto, hasta que Brody King tomó el relevo y descargó una posderosa ofensiva sobre sus rivales.

El final llegó en medio de la confusión total. La tensión entre Okada y Takeshita finalmente explotó cuando Okada golpeó accidentalmente a Takeshita con un Rainmaker y, en lugar de ayudarlo, se rio. Este error fue decisivo. Brody King neutralizó a Takeshita fuera del ring con un tope suicida, permitiendo a Bandido, a pesar de tener el hombro gravemente lastimado, conectar finalmente su remate, el 21 Plex, sobre Okada para la victoria por cuenta de tres.

