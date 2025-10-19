AEW WrestleDream 2025: Adam Page vence a Samoa Joe y retiene su título

Hangman Adam Page

Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el octavo combate del show principal fue el que protagonizaron Hangman Adam Page y Samoa Joe, en una lucha que tuvo en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

► Adam Page retiene el título tras un brutal combate

Joe impuso su poderío físico desde el inicio, castigando a Page con poderosos golpes, incluyendo un vicioso shoulder block y un ST-Joe, pero eventualmente el campeón dominaría gran parte del encuentro, utilizando su combo clásico de Manhattan drop, big boot y senton, seguido de un powerslam.

Joe estuvo cerca de la victoria en múltiples ocasiones, primero con una powerbomb que transicionó fluidamente a un STF, y más tarde al aplicar su Coquina Clutch, pero Hangman Page sacó fuerzas de la nada y logró liberarse de las llaves. Joe seguía insistiendo, pero el campeón demostró una determinación inquebrantable, y eventualmente contraatacó con un espectacular Dead Eye, pero Joe logró zafarse de la cuenta de tres.

El final fue dramático y memorable, con Page conectando su remate, el Buckshot Lariat, pero Joe, increíblemente, absorbió el impacto y no cayó. El campeón conectó un segundo Buckshot Lariat, y Joe seguía en pie, obligándolo a conectar un tercer Buckshot Lariat consecutivo con el que finalmente pudo derribar a su retador y asegurar la histórica victoria por cuenta de tres.

Tras el combate, Samoa Joe parecía que iba a felicitar a Hangman Page por su combate, pero terminó atacándolo, con Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs uniéndosele. Al final, Joe remató al Campeón con un Musclebuster.

