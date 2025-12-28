AEW Worlds End: MJF se convierte en el nuevo Campeón AEW

El Campeonato Mundial de AEW estuvo en juego en una explosiva lucha de cuatro esquinas, donde Samoa Joe defendió el título ante Hangman Adam Page, Swerve Strickland y MJF, en un combate donde las alianzas temporales y la violencia marcaron el ritmo de principio a fin.

Hangman inició con fuerza sacando a sus rivales del ring y lanzándose en plancha sobre Joe, aunque el campeón respondió arrinconándolo con duros golpes. Swerve se enfocó en MJF con uppercuts y un ataque aéreo en ringside, mientras Joe sorprendía a ambos con un tope suicida.

Page y Swerve intercambiaron castigos, con un Deadeye y un Buckshot Lariat consecutivos que obligaron a Joe a romper la cuenta. Hangman continuó dominando con un Suplex sobre Joe, un Moonsault sobre MJF y una Powerbomb sobre Swerve, pero no logró la victoria.

MJF soltó la llave para evitar que Joe ganara, pero pronto fue él quien quedó atrapado en el Coquina Clutch, hasta que Swerve rompió la llave con un House Call. Tras un breve trabajo en equipo entre Swerve y Page, todos quedaron tendidos. MJF conectó un Destroyer sobre Swerve y Hangman respondió con un Deadeye sobre Friedman, aunque ambas cuentas quedaron en dos.

La lucha dio un giro cuando aparecieron The Opps: HOOK, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata, quienes atacaron a los retadores. Joe conectó un Muscle Buster sobre Page, pero aun así no logró la cuenta definitiva. Swerve salvó a Prince Nana con un Swerve Stomp, mientras Hangman buscaba venganza contra HOOK.

Joe volvió a atrapar a Page con el Coquina Clutch, pero Swerve respondió con un Swerve Stomp sobre el campeón. Cuando Strickland buscaba rematar desde lo alto, MJF lo derribó.

► Momentos claves

Hangman conectó dos Buckshot Lariat consecutivos sobre Joe, sin lograr derribarlo definitivamente. Friedman apareció de nuevo, salvó al campeón del tercer intento, golpeó a Page con un foul y remató a Joe con el Heatseeker para quedarse con la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, MJF inicia un nuevo reinado como Campeón Mundial de AEW, respaldado indirectamente por el caos provocado por The Opps.

Samoa Joe y los demás retadores tienen argumentos para exigir revancha, especialmente Hangman Page y Swerve Strickland, quienes estuvieron cerca de la victoria en múltiples ocasiones.