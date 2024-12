AEW Worlds End: Mariah May retuvo el Campeonato Femenil ante Thunder Rosa

El Campeonato Femenil de AEW se puso en juego en un combate bastante interesante, pues Mariah May se enfrentó a Thunder Rosa en un combate denominado en «Lucha Callejera estilo Tijuana».

El combate lucía bastante complicado para la campeona, pues Thunder lucía más confiada desde que llegó al ring, pues nada más la campeona llegó a la zona del combate, se lanzó contra ella con fuertes golpes.

Mariah intentó escapar, pero fue alcanzada por Thunder. Aunque la campeona intentó contraatacar con golpes, la mexicana respondió rápidamente, incluso llegando a romper parte de la escenografía. Sin embargo, la campeona reaccionó lanzándole un bote de basura. Sorprendentemente, la «Mera, mera» rompió una botella en la cabeza de su rival, aunque no logró completar el conteo final.

La lucha fue más pareja de lo esperado, pues aunque Thunder lucía superior, Mariah no se dejó aminorar y reaccionó cada que la mexicana parecía que podía terminar el encuentro, atacando y rompiendo los conteos.

Rosa sorprendió al sacar de una piñata un montón de tachuelas, pero cuando intentó castigar a su rival, Mariah respondió con un May Day sobre los artilugios de metal. Tras hacer eso, la campeona se burló del papá de su rival que estaba en primera fila y luego se amarró un alambre de púas en la pierna, pero la mexicana se escapó.

Thunder tomó el bastón de su padre y golpeó a su rival, para después armar una mesa, la cual uso como rampa para conectar unas patadas. El castigo de la retadora siguió atacando a su rival, icluso usando una cadena para atacar el cuello.

Pese a todo, Mariah May consiguió reaccionar y lanzó a Thunder Rosa sobre una mesa abajo del ring, para conseguir llevarse el combate y retuvo el Campeonato Femenil de AEW.

Mariah May with the piledriver THROUGH THE TABLE!#AEWWorldsEnd | LIVE on TrillerTV PPV pic.twitter.com/8Uvm8K491X

— TrillerTV (@FiteTV) December 29, 2024