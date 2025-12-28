AEW Worlds End: Jon Moxley venció a Kyle Fletcher

Esta noche, en la segunda lucha del PPV AEW Worlds End 2025, vimos cómo el talentoso veterano del ring, Jon Moxley, logró vencer al también talentoso y joven promesa, Kyle Fletcher, en una lucha realmente muy buena, en donde estaba en juego pasar a la final del Torneo AEW Continental Classic 2025, para luchar ante el otro finalista, el Campeón Unificado AEW, Kazuchika Okada.

Ambos se dieron con todo, un buen intercambio de golpes, puñetazos y codazos. Fletcher con una superkick sobre la ceja del ring logró luego conectar un tremendo brainbuster que casi le rompe la cabeza a Moxley.

► Así fue la luchota entre Jon Moxley y Kyle Fletcher

Mox evitó la cuenta de 10 fuera del ring, pero recibió tremendo bombazo al entrar al ring y la cuenta llegó solo a dos. Luego, Mox resistió a un cangrejo de Fletcher y hasta logró revertirlo en su bulldog choke, pero Fletcher también revirtió el castigo en un tremendo candado al tobillo.

Tras varios minutos, Mox logró tocar las sogas y liberarse del castigo. Fletcher casi le reventó la cabeza con pisotones. Mox remató con un tremendo avalanche súperplex que hizo caer a Fletcher duro con su cabeza contra la lona. Mox conectó un stomp en la cabeza de Fletcher, quien luego reaccionó con superkick.

► Momento clave

Finalmente, con un bulldog choke, Jon Moxley cortó el aire a Kyle Fletcher, lo dejó morado y lo hizo desmayar, para así ganar Mox e ir a la final. Un frustrado Fletcher atacó a Mox con una clipeada a la parte trasera de su pierna izquierda.

► ¿Y ahora qué?

Esta misma noche, en minutos, Okada luchará ante Mox para definir al ganador del Torneo Continental Classic 2025.

