AEW Worlds End: Jon Moxley ganó el Torneo Continental Classic 2025 tras vencer a Kazuchika Okada

Esta noche, en la doceava lucha del cartel del PPV AEW Worlds End 2025, vimos la gran final del Torneo AEW Continental Classic 2025, entre el Campeón Unificado AEW, Kazuchika Okada, y el líder de The Death Riders, Jon Moxley.

La lucha estuvo llena de emoción desde el inicio. Mox no le dio la mano a Okada sino que le mostró el dedo medio y desde allí empezó la violencia. Igual de buena la lucha de Jon Moxley a su anterior de la semifinal.

► Así fue la gran victoria de Jon Moxley ante Kazuchika Okada en AEW Worlds Ends 2025

Okada lastimó la pierna de Mox, la rodilla, la pateó, la arrojó contra las escaleras metálicas y luego le mostró el dedo medio a varios fans en ringside. Mox reaccionó y le hizo una cruceta a la pierna que lo dejó con dolor, pero pudo arrastrarse hasta las sogas. El réferi no vio una patadota ilegal a la zona íntima de Mox y tras el Rainmaker, Okada casi gana.

Mox también hizo un golpe ilegal. Okada sobrevivió a un Death Rider y Mox luego empezó a ahorcarlo con su bulldog choke. Mox sobrevivió luego a otro Rainmaker.

► Momento clave

El final llegó cuando Jon Moxley conectó un Paradigm Shift a Kazuchika Okada, pero este pudo escapar a la cuenta en tan solo un segundo. Mox se enojó y le pisoteó la cabeza con tremendo curb stom y luego sí le aplicó un definitivo DDT Death Rider para llevarse la victoria por cuenta de tres y ganar una gran lucha.

► ¿Y ahora qué?

Jon Moxley hizo una promo que lo dejó ver como técnico, agradeciendo a cada uno de los luchadores que se rompieron el trasero en este gran torneo. ¿Será el fin de su andadura como villano en The Death Riders o todo el grupo se convertirá al bando técnico? Pronto lo sabremos.