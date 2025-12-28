AEW Worlds End: FTR retiene el Campeonato de Parejas ante Bang Bang Gang

El Campeonato Mundial de Parejas de AEW estuvo en juego en un violento Chicago Street Fight, donde FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) defendió el oro ante la Bang Bang Gang, representada por Juice Robinson y Austin Gunn, en un combate marcado por el uso constante de objetos y un ritmo brutal.

Desde el arranque, la lucha se trasladó fuera del ring. Cash y Austin se enfrentaron hasta la rampa, donde Wheeler conectó un Suplex, mientras Dax y Juice se fueron entre el público, con Harwood atacando antes de regresarlo a ringside. Robinson fue colocado sobre una mesa y buscó lanzarse desde lo alto, pero Cash lo frenó con un Avalanche Belly to Back Suplex que detuvo su ofensiva.

FTR tomó el control castigando a Austin con ataques combinados y un tacho de basura. Gunn reaccionó al bloquear un palazo de Cash con la tapa del mismo tacho, usándola después para golpearlo en la cabeza. Austin intentó un ataque aéreo con la tapa en la espalda, pero Cash esquivó y provocó que se estrellara de lleno sobre la mesa de comentaristas en español.

El castigo continuó cuando FTR se enfocó en la pierna de Robinson dentro del ring. Juice, ya con el rostro ensangrentado, intentó enfrentar a ambos campeones, pero Cash lo frenó con un sillazo directo a la extremidad dañada. Wheeler se lanzó después con un Tope Suicida sobre Austin contra una mesa apoyada en la barricada, mientras Dax mantenía el castigo a la pierna de Robinson.

Robinson logró liberarse al tomar un extintor y rociar a Dax, encendiendo brevemente al público con su reacción. Sin embargo, Stokely Hathaway apareció para romper la cuenta en el momento justo. Juice atacó a sillazos a FTR y empujó a Stoke hacia una mesa en ringside, aunque el impacto no fue suficiente.

Momentos claves

FTR retomó el control, conectó el Shatter Machine sobre Robinson y, tras evitar que Austin rompiera la cuenta, sentenció la lucha con dos Assisted Piledriver sobre Gunn para la victoria.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, FTR consolida su reinado como Campeones Mundiales de Parejas de AEW tras superar una de sus defensas más violentas. Bang Bang Gang salió seriamente castigada, por lo que su futuro inmediato es incierto, pues no parece que pronto puedan tener una revancha.