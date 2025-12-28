AEW Worlds End: Ortiz regresó para salvar a Eddie Kingston

En la segunda lucha del Zero Hour o Pre-Show del PPV AEW Worlds End 2025, vimos cómo Eddie Kingston logró vencer a Zack Gibston. Y todo gracias a la aparición sorpresa de Ortiz, quien retornó a AEW luego de más de dos años de ausencia.

La lucha empezó con una furiosa ofensiva de Kingston, pero se puso a discutir con James Drake en ringside, lo cual aprovechó Zack Gibson para caerle encima con un buen tope suicida.

► Momento clave

James Drake luego ayudó a su compañero a atacar a Kingston mientras el réferi estaba distraído y Gibson conectó un Codebreaker desde el esquinero que casi le da la victoria. Kingston reaccionó, atacó a Gibson con una patada enzuigiri y con un DDT para la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, Drake y Gibson le dieron duro a Eddie Kingston, una buena paliza. Drake hasta usó su bufanda para ahorcar a Eddie. Sin embargo, Ortiz apareció de la nada, regresando tras 2 años a AEW y ayudó a Kingston, quien hasta se sorprendió con este hecho.