AEW WORLDS END 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

AEW presenta este sábado 27 de diciembre de 2025 el evento WORLDS END, en vivo desde la Now Arena, en Chicago, Illinois.
- AEW WORLDS END 2024 | Jon Moxley vs. Hangman Page vs. Jay White vs. Orange Cassidy.
- AEW FULL GEAR 2025 | ‘Hangman’ Adam Page vs. Samoa Joe.
► Antecedentes AEW Worlds End 2025
En Full Gear, Samoa Joe derrotó a ‘Hangman’ Adam Page, obteniendo el Campeonato Mundial de AEW, luego de que Hook traicionara a Hangman. Tras el combate, Swerve Strickland regresó, arremetiendo contra el dojo de The Opps. Posteriormente, Hangman retó a Joe a una revancha en Worlds End. Durante Collision: Winter Is Coming, Strickland se proclamó como el contendiente legítimo, así que se programó una lucha de tres esquinas. Finalmente, en Dynamite: Holiday Bash, el 17 de diciembre, durante la firma del contrato para Worlds End, MJF hizo acto de presencia e hizo efectivo su contrato del Casino Gauntlet Match, incorporándose a la lucha junto a Joe, Hangman y Strickland, por el Campeonato Mundial AEW.
► Cartelera AEW Worlds End 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Samoa Joe (c) vs. ‘Hangman’ Adam Page vs. Swerve Strickland vs. MJF.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Jamie Hayter.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, CHICAGO STREET FIGHT: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) vs. Bang Bang Gang (Juice Robinson y Austin Gunn).
- CONTINENTAL CLASSIC, SEMIFINAL: Kyle Fletcher vs. Jon Moxley.
- CONTINENTAL CLASSIC, SEMIFINAL: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale) (c) vs. Mercedes Moné y Athena.
- MIXED NUTS MAYHEM: ‘Timeless’ Toni Storm y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy y Roderick Strong) vs. Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel García, Wheeler Yuta y Marina Shafir).
- Darby Allin vs. Gabe Kidd.
- Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) vs. Hyan y Maya World.
► ¿Dónde ver AEW Worlds End 2025 en vivo?
Fecha: sábado 17 de diciembre de 2025.
Horario del evento principal: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT.
Sede: Now Arena, Chicago, Illinois.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (PPV / transmisión oficial en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|PPV (HBO Max / distribuidores PPV)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|PPV (HBO Max / distribuidores PPV)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|PPV (HBO Max / distribuidores PPV)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|PPV (HBO Max / distribuidores PPV)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|PPV / proveedores locales
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|TrillerTV (PPV)
|Panamá
|20:00
|TrillerTV (PPV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|TrillerTV (PPV)
|Región Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|TrillerTV (PPV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|TrillerTV (PPV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|TrillerTV (PPV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|TrillerTV (PPV) / proveedores locales
|Reino Unido — Londres
|01:00 (domingo)
|TrillerTV (PPV)
|Europa — España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (domingo)
|TrillerTV / DAZN (según mercado)
|India — Nueva Delhi
|06:30 (domingo)
|Proveedores locales (PPV)
|Japón — Tokio
|10:00 (domingo)
|TrillerTV / plataformas locales
|Australia — Sídney
|11:00 (domingo)
|PPV / distribuidores locales
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (domingo)
|PPV / proveedores locales