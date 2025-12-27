AEW WORLDS END 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

AEW presenta este sábado 27 de diciembre de 2025 el evento WORLDS END, en vivo desde la Now Arena, en Chicago, Illinois.

► Antecedentes AEW Worlds End 2025

En Full Gear, Samoa Joe derrotó a ‘Hangman’ Adam Page, obteniendo el Campeonato Mundial de AEW, luego de que Hook traicionara a Hangman. Tras el combate, Swerve Strickland regresó, arremetiendo contra el dojo de The Opps. Posteriormente, Hangman retó a Joe a una revancha en Worlds End. Durante Collision: Winter Is Coming, Strickland se proclamó como el contendiente legítimo, así que se programó una lucha de tres esquinas. Finalmente, en Dynamite: Holiday Bash, el 17 de diciembre, durante la firma del contrato para Worlds End, MJF hizo acto de presencia e hizo efectivo su contrato del Casino Gauntlet Match, incorporándose a la lucha junto a Joe, Hangman y Strickland, por el Campeonato Mundial AEW.

► Cartelera AEW Worlds End 2025

► ¿Dónde ver AEW Worlds End 2025 en vivo?

Fecha: sábado 17 de diciembre de 2025.

Horario del evento principal: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT.

Sede: Now Arena, Chicago, Illinois.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (PPV / transmisión oficial en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 PPV (HBO Max / distribuidores PPV) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 PPV (HBO Max / distribuidores PPV) Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 PPV (HBO Max / distribuidores PPV) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 PPV (HBO Max / distribuidores PPV) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 PPV / proveedores locales Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 TrillerTV (PPV) Panamá 20:00 TrillerTV (PPV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 TrillerTV (PPV) Región Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 TrillerTV (PPV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 TrillerTV (PPV) Chile (Santiago) 22:00 TrillerTV (PPV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 TrillerTV (PPV) / proveedores locales Reino Unido — Londres 01:00 (domingo) TrillerTV (PPV) Europa — España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (domingo) TrillerTV / DAZN (según mercado) India — Nueva Delhi 06:30 (domingo) Proveedores locales (PPV) Japón — Tokio 10:00 (domingo) TrillerTV / plataformas locales Australia — Sídney 11:00 (domingo) PPV / distribuidores locales Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (domingo) PPV / proveedores locales