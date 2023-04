AEW volverá a New York este año para Grand Slam

Casi todos los focos se han posado sobre WWE en los últimos días, tras confirmarse su venta y las informaciones que señalan que Vince McMahon vuelve a asumir el control creativo del producto. Pero anoche, AEW quiso contrarrestar un poco tanto protagonismo.

Como inicio del show, se reveló el fichaje de Jay White, quien semanas atrás apuntaba, según fuentes, a recalar en WWE. Una gran adquisición para AEW, casa que cuenta ya con dos antiguos líderes del Bullet Club.

No menos importante fue conocer la firma de Nigel McGuinness, encargado de anunciar, junto a Tony Khan y Adam Cole, que AEW realizará por primera vez un show fuera de América. Concretamente, sobre Londres, bajo el simbólico nombre de All In, el domingo 27 de agosto desde el Wembley Stadium.

Pero las buenas noticias se extendieron hasta después de Dynamite. He aquí lo que publica Mike Johnson de PWInsider.

«Al final de las grabaciones de AEW Dynamite de esta noche, el presidente de AEW, Tony Khan, salió y agradeció a los fans de New York por su apoyo y por dar un hogar a la lucha libre profesional. «Khan dijo que esperaba ver a todo el mundo en Grand Slam en New York. «Esta es la primera confirmación de que habrá un Grand Slam III en el Arthur Ashe Stadium de Queens, NYC, este otoño».

► New York poco a poco, cada vez más “All Elite”

Las primeras ediciones de Grand Slam pudieron verse en septiembre de 2021, y en su momento, aún todavía bajo restricciones covidianas, fueron los shows más exitosos de la historia de AEW. Grabados ambos desde el mencionado Arther Ashe Stadium de la ciudad que nunca duerme, Dynamite contó como principal combate con un Kenny Omega vs. Bryan Danielson, mientras en Rampage se robó lo focos el debut televisivo de CM Punk, contra Powerhouse Hobbs.

El pasado año, también a finales de septiembre, dos semanas después del infame incidente de All Out, pudimos ver las segundas entregas de Grand Slam. En Dynamite, Jon Moxley se hizo con el Campeonato Mundial AEW al derrotar a Danielson. El acontecimiento más notorio de Rampage fue la aparición de The Great Muta, durante un choque de parejas Sting & Darby Allin vs. House of Black.