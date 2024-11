Originalmente, Full Gear fue uno de los cuatro eventos de pago por visión clásicos del calendario de AEW. Y la empresa sigue considerándolo como tal, pese a la irrupción de otras granes citas como All In o WrestleDream.

Con la siguiente noticia que nos ocupa, dada por Tony Khan, esto se hace evidente.

TOMORROW! — Tony Khan (@TonyKhan) November 13, 2024

Que AEW haya titulado su camino hacia Full Gear como «November to Remember» no luce casual, porque «November Rain» solía servir de tonada para las ediciones de este show anual de ECW y sus promos previas. Y no, ECW entonces no adquiría derechos de uso de canciones. Simplemente, los «robaban», según ha declarado Paul Heyman varias veces recordando que el nombre de otra de sus citas insignia, Barelly Legal, los definía perfectamente.

Una de las baladas hard rock más populares y (atípicas) de la historia, «November Rain» forma parte del LP Use Your Illusion (1991), y al igual que este álbum, resultó muy exitoso como sencillo, acompañado de videoclip ad hoc con no menor repercusión.

► Cartel de Full Gear

A celebrarse el 23 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU), AEW Full Gear 2024 presenta por ahora el siguiente menú.

[SHOW PRINCIPAL]

[ZERO HOUR]

QT Marshall vs. «Big Boom» AJ

