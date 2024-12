Campeón Internacional más longevo, reciente retador al Campeonato Mundial, Orange Cassidy comparte su visión de lo que debe ser AEW. Lo hace después de haber caído ante Jon Moxley en Full Gear mientras el líder de los Death Rider y propietario del título máximo de la casa Élite intenta implementar la suya propia.

«Lo veo así… Creo que lo que ECW tenía mejor que cualquiera era una base de fanáticos apasionados. Creo que tenían una base de fanáticos dedicada y apasionada. Creo que amaban la lucha profesional, y querían ver una gran lucha profesional. Querían todo tipo de lucha. Hablamos de las cosas hardcore, pero en realidad, Dean Malenko, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Chris Benoit y Chris Jericho, todos estos chicos pasaron por allí, algunos de los mejores luchadores que jamás lo hayan hecho.

«Solía amar que ECW abriera con un Triple Threat, sería como Super Crazy y Tajiri, hacían cosas increíbles. Hoy en día, todos luchan como RVD y Jerry Lynn. Siento que hay un fanático de AEW que es un verdadero fanático apasionado de la lucha profesional, y los amo por eso, pero también quiero que haya espacio, quiero que hagan espacio para la persona que solo quiere pasar un buen rato.

«Creo que es importante, especialmente para mí, trato de la mejor manera posible de hacer que algunas personas regresen a la lucha profesional o entren en ella, esos fanáticos casuales, como nos gusta decir. Realmente quiero que AEW sea un lugar donde, si quieres analizar cada pequeño detalle y llegar hasta las minucias, puedas hacerlo. Pero también quiero que digas, ‘Oh, AEW está en la ciudad, solo quiero ir al show’; también quiero eso, y que pasen un buen rato«, expresa el luchador de 40 años de Nueva Jersey en Sportskeeda WrestleBinge.

