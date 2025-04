AEW está considerando un torneo mixto de parejas

WWE tuvo el Mixed Match Challenge, cuyos ganadores, en sus dos temporadas, fueron The Miz y Asuka primero y R-Truth y Carmella después. AAA tiene el Campeonato Mundial Mixto de Parejas, el cual ostentan Mr. Iguana y La Hiedra. ¿Y AEW? La idea está sobre la mesa.

El actual Campeón Internacional, Kenny Omega, así lo revela en una reciente transmisión en Twitch:

Rumores que son más que eso porque ya han sido varias las ocasiones en que Tony Khan también ha comentado la idea:

