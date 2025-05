AEW: Toni Storm retuvo ante Mina Shirakawa

Esta noche, en la sexta lucha del PPV AEW Double or Nothing 2025, vimos cómo la «Timeless» Toni Storm, acompañada de Luther, logró vencer a Mina Shirakawa poara retener el Campeonato Mundial Femenil AEW, en una buena lucha que duró 15 minutos y 50 segundos.

Ambas comenzaron intercambiando ofensiva pareja, de toma y dame. Shirakawa logró una cobertura rápida sobre Storm, pero esta resistió. Luego, Shirakawa atrapó a Storm en una cruceta, pero Toni alcanzó la cuerda inferior para romper la llave.

► Así fue como Toni Storm retuvo ante Mina Shirakawa

Shirakawa castigó la pierna de Storm contra la ceja del ring, pero Storm la estrelló contra el poste y le aplicó un supléx sobre el piso. De regreso al cuadrilátero, Storm conectó un Northern Lights Supléx y buscó la cuenta, pero Shirakawa resistió.

Mina respondió con un antebrazo, un slingblade y dos Dragon Screws, uno desde las cuerdas intermedias. En el exterior, Shirakawa buscó atacar a Storm, pero Luther interfirió colocándose entre ambas. Shirakawa se lanzó desde la cuerda intermedia, pero Luther recibió el impacto por Storm.

De regreso al ring, Storm conectó un supléx y preparó un ataque de cadera en el esquinero, pero su rodilla falló. Shirakawa aprovechó para aplicar una palanca a la rodilla, aunque Storm volvió a alcanzar la cuerda para zafarse.

Shirakawa conectó un par de codazos giratorios, pero Storm logró conectar el ataque de cadera en la esquina. Shirakawa contraatacó con patadas al muslo y aplicó otra cruceta, pero Storm escapó una vez más arrastrándose hacia las cuerdas.

Shirakawa intentó una cobertura, Storm la invirtió, pero Shirakawa se zafó. Finalmente, Toni la sorprendió con el Storm Zero para llevarse la victoria. Tras el combate, ambas se mostraron respeto y se besaron. Luego se confirmó que Toni Storm defenderá su título ante Mercedes Moné en el PPV AEW ALL IN 2025: Texas.

