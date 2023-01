AEW tomó medidas con los fanáticos de Dynamite

Cuatro años han pasado desde que naciera All Elite Wrestling. Tiempo durante el cual la compañía presidida por Tony Khan ha forjado una enorme base de fanáticos a través de uno de los mejores productos luchísticos del mundo. Y no dejan de crecer. Últimamente, se ha estado hablando de cuando van a comenzar a realizar house shows; finalizando el 2022, Jim Ross adelantaba que será en 2023. Pero no todos y cada uno de los fans son personas tranquilas que van a ver los shows y disfrutara de un espectáculo de lucha libre. Hay un poco de todo, como en todos sitios.

► La medidas de AEW en Dynamite con los fans

Y por ello AEW tomó ciertas medidas en el Dynamite de esta semana, como informa Alfred Konuwa de Forbes. El programa se emitió desde el Kia Forum de Los Ángeles, que cuenta con 11.000 asientos, y el equipo de seguridad les quitó las bebidas al público para ponerlas en recipientes de plástico. Según apunta el reconocido columnista luchístico, la intención de la organización es evitar un incidente durante la aparición de MJF, el actual Campeón Mundial. Aunque obviamente eso podría evitar cualquier otro con cualquier otro luchador durante el show.

At #AEWDynamite. Security is ACTIVELY taking containers and pouring drinks into plastic containers in case ppl throw them. One guard told me MJF's promo will be that good tonite, take it for what it's worth! pic.twitter.com/D6zOLOl3BM — Alfred Konuwa (@ThisIsNasty) January 12, 2023

“En AEW Dynamite . La seguridad está ACTIVAMENTE vertiendo bebidas en recipientes de plástico para evitar que las personas los arrojen. Un guardia me dijo que la promoción de MJF será buena esta noche, ¡tómalo por lo que vale!“.

Lo que no pudo evitar nadie es que Bryan Danielson fuera corriendo hacia el ring para atacar a MJF y que este saliera corriendo despavorido. Recordemos que el “Dragón Americano” desafió a la “Sal de la Tierra” a una lucha Iron Man de 60 minutos por el título.