La tercera defensa de Cody Rhodes del Campeonato TNT, disputada este miércoles en AEW Dynamite, fue vendida como la primera que tendría a un retador ajeno a AEW como oponente de "The American Nightmare", después de los intentos fallidos de Jungle Boy y Marq Quen. Y efectivamente, cuando Ricky Starks se presentó a la audiencia como el agente libre más candente del momento, pues hace poco supimos que no quiso continuar vinculado a NWA, esta promoción pareció ser cierta.

Sin embargo, minutos después del final de la emisión de Dynamite, Tony Khan dio la noticia que aparentemente desmentía la premisa del encuentro.

Thank you @starkmanjones for a great effort tonight. While he didn’t win the open challenge & the TNT Title, he opened a lot of eyes on #AEWDynamite. Thank you @CodyRhodes & Arn for nominating a great challenger; I was glad to sanction the match. Now: congrats Ricky you earned it pic.twitter.com/K9dTVRlv1I