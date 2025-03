AEW teme «daño irreparable» por demanda de Ryan Nemeth

En febrero, Ryan Nemeth presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra AEW y CM Punk. Como respuesta, la compañía de lucha libre y su fundador y presidente, Tony Khan, presentaron una petición en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito Medio de Florida, buscando obligar a arbitraje la misma.

Brandon Thurston de Wrestlenomics ha obtenido una copia de la presentación, que cita el motivo de dicho movimiento:

AEW as expected moves to file Ryan Nemeth’s talent contracts under seal, citing «irreparable harm» to AEW’s business if the terms of the contracts became accessible to competitors. Highlights added by me. pic.twitter.com/mI0BQyAqCE

Thurston además publica lo siguiente en X:

AEW is asking the federal court in Florida rule that Nemeth’s lawsuit in California Superior Court should be moved to arbitration.

Nemeth alleges breach of contract, intentional interference, and that Phil Brooks assaulted him, among other claims. https://t.co/xIUxyjqyzp

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) March 20, 2025