AEW también recalará en el Hammerstein Ballroom el próximo mes

O bien Tony Khan tiene ya cerrado un acuerdo televisivo para ROH, o bien está muy cerca de hacerlo. Esto encaja con recientes indicios, caso de un mayor «star power» en los shows semanales de la promotora, el nuevo reinado de Chris Jericho como campeón mundial o el presunto hecho de que Final Battle 2024 vaya a celebrarse desde el Hammerstein Ballroom.

Pero según conocemos ahora vía Andrew Zarian, el uso de dicho recinto neoyorquino irá más allá de ROH.

AEW Collison will be live from the Manhattan Center (Hammerstein) on 12/21

This is the night after ROH Final Battle pic.twitter.com/elAhAsC8gL

— Andrew Zarian (@AndrewZarian) November 12, 2024