AEW Spring BreakThru, el show maldito para Eric Bischoff

Durante los seis años de vida de AEW, esta empresa ha recibido un vapuleo por parte de la comunidad luchística como ninguna otra en la historia de la industria estadounidense. Tal vez algunos de sus responsables contribuyeron a ello, pero básicamente, el gran pecado para tales «haters» es intentar suponer una alternativa a WWE.

Y para Eric Bischoff, el gran pecado de AEW es mejorar lo que hizo WCW.

Convendremos en que la extinta promotora que un día presidió Bischoff tuvo una repercusión mediática entonces superior a la de AEW, así como un impacto de mayor calado sobre la cultura popular, durante aquella época donde la lucha libre vivía su momento de mayor esplendor en los EE.UU.

Sin embargo, con todo, AEW ya es la promotora más exitosa de la historia sólo por detrás de WWE, y su programa insignia, Dynamite, pronto superará en longevidad a Nitro. El próximo 16 de abril, este show televisivo tiene previsto celebrar su episodio 289, mientras Nitro sólo pudo alcanzar los 288. Y para conmemorar el «sorpasso», será presentado cual especial, bajo el título Spring BreakThru; en referencia a su vez, a un especial anual de WCW (Spring Breakout).

Así lo vende Tony Khan.

Don’t miss Wednesday Night #AEWDynamite 289,

Wednesday, April 16 in Boston,

AEW Spring BreakThru!

We’ll celebrate AEW Wednesday Night Dynamite becoming the longest running prime time weekly pro wrestling program in Turner Sports history!

Thank you all watching #AEWCollision NOW!

— Tony Khan (@TonyKhan) March 24, 2025