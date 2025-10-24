AEW Shop lanza camiseta “Final Rest” de Darby Allin por tiempo limitado

AEW Shop vuelve a sorprender a los fanáticos del joven fenómeno de AEW, Darby Allin, con un lanzamiento explosivo: la camiseta “Final Rest”, disponible exclusivamente en AEW Shop por solo una hora a partir de las 12:00 p.m. del viernes 24 de octubre de 2025. Una oportunidad única para los fanáticos que quieran lucir el estilo irreverente y oscuro del “niño del dolor”.

► Detalle de la camiseta “Final Rest” de Darby Allin

Si algo caracteriza a Darby Allin es su personalidad intensa y su estética inconfundible, y esta camiseta lo refleja a la perfección. En el frente, un impactante retrato de Darby con su icónica pintura facial envuelto en sombras y detalles góticos dentro de un ataúd, que captura su lado más oscuro y rebelde. Los tonos negros y grises se combinan con toques metálicos, creando un efecto visual que parece salido directamente de un cómic de terror y adrenalina.

No es solo una camiseta, es un emblema para los seguidores de Allin, una prenda que transmite la sensación de estar al filo del ring, al lado de uno de los luchadores más audaces de la actualidad.

AEW ha convertido esta camiseta en un artículo de colección ultraligero y fugaz: solo estará disponible durante una hora exacta. Los fanáticos deberán estar listos y conectados a AEW Shop para no quedarse sin la suya. Este tipo de lanzamientos exclusivos refleja la filosofía de AEW de crear experiencias únicas para sus seguidores más apasionados.

La camiseta está disponible en Shop AEW en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$29.99,