AEW seguirá creando videojuegos, prevé Tony Khan

AEW presentó al mundo el videojuego ‘Fight Forever‘ en 2023 y desde entonces no han dejado de lanzar actualizaciónes en forma de paquetes DLC con nuevos personajes jugables, mejoras y más. Así mismo, para dispositivos móviles, la casa Élite también ha lanzado ‘All Elite GM’ y ‘Figure Fighters’. Son mercados donde debían posicionarse de una manera u otra a medida que crecían y pese a que las críticas en todos los casos han sido mixtas y quizá ninguno pueda considerarse un gran éxito es cuestión de aprender y evolucionar.

► Habrá más videojuegos

Y se desconoce cuando habrá más para los jugadores fans de «Where The Best Wrestle» pero Tony Khan cree que así será:

«Fue una gran experiencia para nosotros y ahora va a ser algo para AEW, como un conglomerado multimedia y una corporación global, definitivamente, fue una gran primera entrada con ‘AEW Fight Forever y la gente aún puede jugar ‘Fight Forever’ en todo el mundo. Eventualmente, absolutamente, seguiremos llevando los juegos de AEW al mundo. En este momento, estamos apoyando eso al máximo y estoy emocionado con ‘Fight Forever». Aún hay más luchadores y cosas emocionantes sucediendo con el juego. Hay muchas oportunidades en el mundo de los videojuegos», le comenta a Mr. Wright Way.

Si no conoces ‘AEW Fight Forever‘, echa un vistazo:

AEW: Fight Forever, desarrollado por YUKE’S Co., Ltd., creadores de numerosos juegos de lucha libre con ventas multimillonarias, combina esa sensación nostálgica de los juegos arcade de lucha libre con los innovadores remates y movimientos ofensivos en pareja de la All Elite Wrestling. La difusión de la All Elite Wrestling está arrasando cada semana en las cadenas TNT y TBS con sus programas Rampage y Dynamite, en los que compiten algunas de las mayores leyendas que han pisado el ring, además de un plantel de nuevas figuras de altos vuelos de la AEW. ¡AEW: Fight Forever reúne a más de 50 de los mejores luchadores de esa lista en un solo juego! La lucha cooperativa en línea sube de nivel en Fight Forever con combates por equipos que incluyen secuencias de maniobras realizadas con sencillos comandos. ¡En AEW: Fight Forever te esperan más de 10 modos de juego distintos, con combates Unsanctioned Lights Out o Falls Count Anywhere, más de 40 armas, mucha personalización, un modo Carrera y minijuegos!