AEW se estrenará en la ECW Arena con seis shows en dos semanas

Un tanto inoportuno fue el anuncio reciente del cambio de fecha de los dos próximos eventos de pago por visión de ROH, Supercard Of Honor y Death Before Dishonor.

De inicio previstos para el 2 de mayo y el 11 de julio desde el Adrian Phillips Theater del Boardwalk Hall en Atlantic City (New Jersey, EEUU) y la Esports Arena de Arlington (Texas, EEUU), respectivamente, ahora el primero tendrá lugar el 11 de julio sobre este último recinto y el segundo pasa al 5 de septiembre sobre la otrora ECW Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

Pero como hoy ha revelado AEW a través de The Philadelphia Inquirer, la «Ciudad del Amor Fraternal» acogerá este verano otras seis citas ligados al producto de Tony Khan, y todos desde la ahora 2300 Arena: tres shows de Dynamite (27 de agosto, 3 y 10 de septiembre) y tres de Collision (30 de agosto, 6 y 11 de septiembre). Por ahora, quedan pendientes los detalles acerca de cómo adquirir boletos para estos eventos, incluido Death Before Dishonor.

Así comenta Khan esta estadía de dos semanas en «Philly».

As announced by @PhillyInquirer, AEW is coming to the 2300 Arena for the first time EVER!



From Aug. 27 to Sept. 11, Philadelphia’s historic venue will host a residency of #AEWDynamite and #AEWCollision, as well as @ringofhonor Death Before Dishonor!https://t.co/ikk3oeuNyg pic.twitter.com/D6y93Nkcts