AEW se transmitirá por DAZN en estos países

El día de hoy, la empresa de lucha libre All Elite Wrestling, y la compañía de medios televisivos y servicios de streaming DAZN, anunciaron en un comunicado conjunto que llegaron a un acuerdo luego de varios meses de negociación para poder emitir en vivo contenido de AEW.

Todos los miércoles AEW Dynamite, todos los viernes AEW Rampage en vivo. Además, se emitirán los especiales de AEW Battle of the Belts y los demás shows especiales semanales para los fans, así como también emitir en televisión AEW Dark y AEW Dark: Elevation, shows que se graban y se emiten en el canal oficial de AEW en YouTube.

► AEW llega a Asia y Europa por DAZN… menos a España

El acuerdo también incluirá la emisión de los 4 grandes PPV de AEW: Revolution 2023, Double or Nothing 2023, All Out 2023 y Full Gear 2023.

AEW Dark: Elevation se emitirá los lunes y AEW Dark los marrtes. Lo curioso de este caso es que DAZN emitirá AEW en 42 países de Europa y Asia, sin embargo, no está España. Hace unos meses se hablaba de que AEW y DAZN iban a apostar fuerte por España para emitir allí sus contenidos, pero se desconoce qué podría haber pasado para que dicho país se quedara sin recibir AEW en DAZN. Estos son los 42 países que disfrutarán de todo el contenido de AEW por DAZN:

