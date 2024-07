► AEW se asocia con The Southland Conference

AEW está haciendo de la colaboración con otras compañías una de sus principales herramientas de crecimiento. Sin ir más lejos, durante el episodio de Collision de 20 de mayo estuvieron luchando Tomohiro Ishii (NJPW) o Gringo Loco (GCW). También trabajan con el CMLL –MJF defenderá próximamente el Campeonato Internacional– o Stardom, desde donde Mina Shirawaka llegó a la casa Élite recientemente para causar sensación.

Colaboraciones no solo dentro de la lucha libre profesional sino también fuera, donde mucho más se progida la WWE, por ejemplo, trabajando con la NBA, con la que, asimismo, Mercedes Moné podría empezar a hacerlo. Pero siguiendo con la empresa de Tony Khan, están anunciando su acuerdo con The Southland Conference, conferencia de la División I de la NCAA.

The Southland Conference is ALL IN!

Look at that beautiful custom belt from the 2024 Southland Football Opening Drive presented by @BigGameUSA!#EarnedEveryMile https://t.co/Rbkw1IuXZs pic.twitter.com/f4Yv8kjbRH

— Southland Conference (@SouthlandSports) July 22, 2024