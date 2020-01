AEW se mantiene de momento en Estados Unidos. Apenas están comenzando su aventura, apenas acaban de nacer, por lo que a nadie está sorprendiendo que todavía no realizaran ningún evento fuera de suelo estadounidense. Por otro lado, son seguidos en muchas partes del mundo a través de internet, por lo que en realidad ahora mismo están abiertos a otros países. Nadie quiere perderse lo que están ofreciendo en All Elite Wrestling, que sigue triunfando cada semana, así como también en cada PPV.

Pero ahora descubrimos que en 2020 sí celebrarán shows en otros países. Al menos en otro más. Ha sido Cody quien lo ha anunciado en una entrevista para TSN.

«Tengo el máximo respeto por la lucha libre de Canadá y por sus fans y siempre me han tratado de la mejor de las maneras. No hay forma de que puedas comenzar una empresa de lucha libre global sin tener planes de ir a Canadá y hacer de Canadá una parte de tu producto. Para las personas que miran TSN, no pierdan atención porque van a pasar cosas. Tenemos planes de llegar a Canadá en 2020 porque hay una gran audiencia y a todos nos gusta luchar en Canadá. Estamos en el camino hacia eso».