AEW: Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs vencieron a Clark Connors, Drilla Moloney y Robbie X

por
The Opps Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata en AEWxNJPW Forbidden Foor 2025

En la más reciente edición del gran PPV de AEW, denominado AEWxNJPW Forbidden Door 2025, vimos una gran lucha de tríos en donde The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) salieron vencedores ante Clark Connors, Drilla Moloney y Robbie X del BULLET CLUB War Dogs de NJPW.

El combate inició con Shibata y Connors intercambiando golpes, mientras Riccaboni mencionaba que Shibata había entrenado a Connors. Shibata lanzó a Connors fuera del ring y lo estrelló contra las barricadas, haciendo gestos al público antes de regresarlo al cuadrilátero4.

► De esta forma, The Opps venció al BULLET CLUB War Dogs

Connors tomó ventaja con un shoulder tackle y dio el relevo a Maloney, quien fue detenido por Shibata, que lo lanzó a la esquina y dio el relevo a Joe. Ambos intercambiaron codos, pero Maloney derribó a Joe con unas patadas voladoras. Robbie X entró y trató de superar a Joe en golpes, pero Joe lo esquivó y recreó su famoso momento viral con Serpentico al evitar un volador de Robbie X.

Joe le dio el relevo a Shibata, quien dominó a X en la esquina y buscó la cuenta, pero X levantó el hombro. Shibata lo puso en un candado al cuello y rebotó en las cuerdas, pero Connors lo jaló afuera mientras Maloney quitaba a Joe de la ceja del ring.

Hobbs intervino afuera y derribó a Connors. Shibata regresó al ring, pero X tomó impulso y conectó un sentón, aunque Shibata levantó el hombro. X dio el relevo a Maloney, quien intercambió machetazos con Shibata y tomó control, hasta que Connors entró y trató de cubrir a Shibata, quien volvió a levantar el hombro, provocando que Connors lo golpeara repetidamente. Shibata se encendió y dio el relevo a Hobbs por primera vez.

Hobbs dominó a los oponentes solo, golpeando fuertemente a Maloney en la esquina y luego derribándolo con un lariat. Connors sorprendió con un chop block, mientras X despejaba a Joe y Shibata de la ceja del encordado.

Los War Dogs castigaron a Hobbs y buscaron la cuenta, pero Hobbs levantó el hombro. Maloney intentó un Drilla Killa, pero Hobbs lo contrarrestó y dio el relevo a Joe, mientras Maloney daba el relevo a X. Joe conectó un powerslam sobre X, pero Connors rompió la cuenta.

Connors y Maloney atacaron a Joe mientras X subía a la tercera cuerda, pero Shibata lo derribó y evitó la intervención de Gedo. Esto permitió que Hobbs retomara la ventaja sobre Maloney, culminando con Joe aplicando un Muscle Buster sobre Robbie X para la victoria.

Literally the greatest pre show in pro wrestling history. #ForbiddenDoor 🤼

CaptainGrapeDrink (@cgd-2.bsky.social) 2025-08-24T17:01:35.574Z

