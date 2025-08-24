En la más reciente edición del gran PPV de AEW, denominado AEWxNJPW Forbidden Door 2025, vimos una gran lucha de tríos en donde The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) salieron vencedores ante Clark Connors, Drilla Moloney y Robbie X del BULLET CLUB War Dogs de NJPW.

El combate inició con Shibata y Connors intercambiando golpes, mientras Riccaboni mencionaba que Shibata había entrenado a Connors. Shibata lanzó a Connors fuera del ring y lo estrelló contra las barricadas, haciendo gestos al público antes de regresarlo al cuadrilátero4.

► De esta forma, The Opps venció al BULLET CLUB War Dogs

Connors tomó ventaja con un shoulder tackle y dio el relevo a Maloney, quien fue detenido por Shibata, que lo lanzó a la esquina y dio el relevo a Joe. Ambos intercambiaron codos, pero Maloney derribó a Joe con unas patadas voladoras. Robbie X entró y trató de superar a Joe en golpes, pero Joe lo esquivó y recreó su famoso momento viral con Serpentico al evitar un volador de Robbie X.

Joe le dio el relevo a Shibata, quien dominó a X en la esquina y buscó la cuenta, pero X levantó el hombro. Shibata lo puso en un candado al cuello y rebotó en las cuerdas, pero Connors lo jaló afuera mientras Maloney quitaba a Joe de la ceja del ring.

Hobbs intervino afuera y derribó a Connors. Shibata regresó al ring, pero X tomó impulso y conectó un sentón, aunque Shibata levantó el hombro. X dio el relevo a Maloney, quien intercambió machetazos con Shibata y tomó control, hasta que Connors entró y trató de cubrir a Shibata, quien volvió a levantar el hombro, provocando que Connors lo golpeara repetidamente. Shibata se encendió y dio el relevo a Hobbs por primera vez.

Hobbs dominó a los oponentes solo, golpeando fuertemente a Maloney en la esquina y luego derribándolo con un lariat. Connors sorprendió con un chop block, mientras X despejaba a Joe y Shibata de la ceja del encordado.

Los War Dogs castigaron a Hobbs y buscaron la cuenta, pero Hobbs levantó el hombro. Maloney intentó un Drilla Killa, pero Hobbs lo contrarrestó y dio el relevo a Joe, mientras Maloney daba el relevo a X. Joe conectó un powerslam sobre X, pero Connors rompió la cuenta.

Connors y Maloney atacaron a Joe mientras X subía a la tercera cuerda, pero Shibata lo derribó y evitó la intervención de Gedo. Esto permitió que Hobbs retomara la ventaja sobre Maloney, culminando con Joe aplicando un Muscle Buster sobre Robbie X para la victoria.

