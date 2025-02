AEW/ROH Global Wars se emitirá hoy en HonorClub

La primera vez de AEW en Australia no pudo resultar más positiva. Grand Slam mostró los puntos fuertes del producto en su máxima potencia, cual PPV de dos horas que además sirvió para vender Revolution. Y de paso, ROH tuvo su hueco.

Ya comentado aquí, se anunciaron unas grabaciones, denominadas Global Wars, realizadas también el sábado sobre el Brisbane Entertainment Centre, compuestas por cuatro combates; con Alex Windsor y Robbie Eagles en busca del Campeonato Mundial Femenil ROH y el Campeonato Mundial de Televisión ROH.

Y aunque parecían encaminados a emitirse como parte del siguiente episodio de la casa del honor, podrá verse antes. Según expone ahora ROH, estas luchas se emitirán hoy lunes en forma de capitulo especial vía HonorClub.

Es de suponer que el jueves habrá episodio al uso, como de costumbre, pues ROH celebró nueva tanda de grabaciones, desde el Fort Bend Center de Rosenberg (Texas, EEUU), si bien todavía no ha anunciado nada al respecto.

A continuación, el menú completo que presenta AEW/ROH Global Wars.

.@HailWindsor is back in Ring of Honor and aiming for the top as she challenges @AthenaPalmer_FG for the ROH Women’s World Title!



📺 Watch Global Wars Australia on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf 7/6c pic.twitter.com/P00yqjTJQg