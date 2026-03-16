AEW Revolution: Swerve Strickland venció a Brody King

Luego de semanas de brutales ataques, por fin Swerve Strickland y Brody King se vieron mano a mano en el PPV AEW Revolution 2026.

► Momentos clave

Brody King dominó los primeros minutos, llevó a Strickland fuera del ring, luego lo arrojó contra la barricada, lo metió al ring y la cuenta llegó solo a dos.

King le dio 10 derechazos al pecho al morenazo, quien se vio como nunca antes, sucumbiendo ante el poder de su rival, quien le marcó las dos manos sobre el pecho.

Strickland se recuperó y le mordió los dedos a King, mientras intentaba partírselos con el tensor del esquinero.

Brody le hizo un tirabuzón a Strickland en el esquinero; luego, lo arrojó y su espalda se dio con todo contra las escaleras metálicas. Sonó increíble.

Más adelante, Strickland le dio una patada frontal a King, luego, le dio tremenda patadota en la nuca, y así se llevó la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Prince Nana sacó un ladrillo, un gran bloque de cemento y puso a Brody King sobre el mismo.

Pero, de la nada, Kenny Omega apareció para evitar el stomp de Strickland que podría haber acabado con la carrera y la vida de King… Strickland se marchó en medio de amenazas hacia King y Omega.