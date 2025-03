AEW Revolution: En un violento encuentro, Toni Storm retuvo el Campeonato de AEW

La rivalidad entre ‘Timeless’ Toni Storm y Mariah May llegó a su momento cumbre, donde el Campeonato Femenil de AEW estuvo en juego, en un combate donde las caídas cuentan donde sea.

Este duelo llega después de que ambas luchadoras ya se enfrentaron en dos ocasiones, ambas con el título en juego, donde ambas gladiadoras se dieron con todo.

El duelo comenzó desde que Toni se acercaba desde el escenario, donde ambas luchadoras se atacaron con todo, Mariah estuvo a punto de usar un taser eléctrico, pero Luther lo impidió por lo que con unas patadas lo dejó fuera de acción. Esto fue aprovechado por Toni quien le acomodó una desnucadora sobre una mesa.

Toni tomó el control y se acercó a la zona del ring, donde siguió golpeando a su rival hasta que falló un golpe y se estrelló contra la barrera de protección. Esto permitió que Mariah May tomara el control, conectando un DDT sobre la escalinata, lo que hizo sangrar a «Eterna».

Luego, colocó una silla sobre Toni y la golpeó, aunque Storm logró responder a pesar de estar lastimada. Ambas luchadoras tomaron una cubeta con vidrios y se colocaron cinta en las manos para adherir los cristales a sus puños. Toni fue quien salió mejor librada, lanzando un derechazo a su rival.

Los ataques continuaron de ambos lados. Toni le abrió la frente a Mariah, quien luego lanzó a Storm sobre los vidrios en dos ocasiones, aunque sin lograr la victoria. Toni respondió con un Storm Zero, pero tampoco consiguió el triunfo.

El combate siguió fuera del ring, donde se golpearon con todo lo que encontraron, incluyendo el cinturón de campeona y una zapatilla. Tras un intenso intercambio, May rogó piedad, pero en ese instante sorprendió con el May Day en la entrada. Sin embargo, Storm reaccionó con un cabezazo y golpeó a May con la zapatilla antes de finalizar el combate con un Storm Zero sobre una mesa. Así, Toni se llevó la victoria y retuvo el Campeonato Femenil de AEW.

TONI STORM RETAINS IN THE «HOLLYWOOD ENDING» MATCH BY A «STORM ZERO» ONTO A TABLE!#AEWRevolution pic.twitter.com/3tH7GIYtZT — iitsTemper (@iitsTemper) March 10, 2025