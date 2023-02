AEW Revolution cuenta con tres nuevas luchas

Es imposible que una compañía luchística logre cada semana presentar carteles para sus shows de categoría PPV. Ayer, los seguidores de AEW, algo malacostumbrados, por la soberbia calidad habitual que destila Dynamite, tuvieron que conformarse con un episodio menos brillante que de costumbre, pero que por otra parte, contuvo importantes avances de cara a Revolution.

El regreso de Christian Cage y de los Lucha Brothers nos indica que seguramente estos tres competidores formen parte del cartel de Revolution, aunque si nos ceñimos a lo ya aparentemente concretado, tenemos que hablar de tres luchas.

La de mayor notoriedad, un “texas deathmatch” entre Jon Moxley y “Hangman” Page, luego de la propuesta lanzada por, ¿adivinan?, el otrora Dean Ambrose, quien de algún modo, siempre se las ingenia para llevar a los contrarios a su terreno extremo. Será el cuarto 1 vs. 1 que conjugan estos gladiadores.

Y no menos importantes, dos defensas titulares. Una que tendrá a The Gunns defendiendo el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Acclaimed y dos duplas, ganadoras de dos batallas campales que se realizarán la próxima semana y la siguiente en Dynamite. Y otra que verá a Samoa Joe poner sobre la mesa el Campeonato TNT ante Wardlow.

► Más allá del “Iron Man”

Curiosamente, cuando muchos fans venían mostrando su incertidumbre por la falta de luchas anunciadas para Revolution 2023, AEW, de algún modo, acalla ese runrún. Ya son entonces cuatro los encuentros que conforman el cartel del evento, que discurrirá al amparo del Chase Center de San Francisco (California) el próximo 5 de marzo.