AEW Revolution: Jon Moxley retuvo ante Konosuke Takeshita | Will Ospreay lo atacó

Esta noche, en la tercera lucha del PPV AEW Revolution 2026, vimos a Jon Moxley exponer su Campeonato Continental AEW ante Konosuke Takeshita en una lucha sin límite de tiempo.

► Momentos clave

Todo porque, hace unas semanas, en Australia, empataron tras el límite de tiempo de 30 minutos y Mox quiso darle esta revancha al japonés. Tras una toma de réferi, Mox llegó a su rival al esquinero, en donde le lanzó varios puñetazos.

Más adelante, Mox mordió la cabeza de Takeshita y le hizo una clipeada por detrás a la pierna izquierda, a la cual le siguió castigando con azotones y codazos.

Después, la lucha incrementó su intensidad; ambos empezaron a cansarse un poco... Mox pisoteó los dedos de Takeshita, este evitó un pisotón en la cabeza y le dio un derechazo a Mox, pero este le pisoteó la pierna y ahí sí le pisoteó la cabeza contra la ceja del encordado.

Mox, ya sangrando de la frente, y Takeshita, también mucho más cortado de una ceja y arriba de la ceja, se siguieron enfrentando. Takeshita sobrevivió a un tremendo cutter y a un DDT de parte del campeón.

Mox luego atacó con varios súplex a Takeshita, más de cuatro seguidos; luego, hubo un intercambio de lazos al cuello y Takeshita casi gana por cuenta de tres.

Poco después, Jon Moxley se convirtió en el primer hombre en la historia en no sucumbir al remate final de Konosuke Takeshita, el Raging Fire, dejando a los fans y a todos en shock.

Los fans pidieron que lucharan para siempre... Takeshita luego no pudo darle su rodillazo a Mox, pues le fallaron las piernas y recibió el Death Rider, pero la cuenta llegó solo a dos.

Mox luego castigó con un Súper Death Rider desde lo alto del esquinero a Takeshita, pero el japonés demostró gran garra y corazón y evitó la derrota.

Poco después, Takeshita sucumbió y quedó dormido ante el bulldog choke de Jon Moxley, quien retuvo el Campeonato Continental AEW tras una gran lucha.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Jon Moxley le dio la mano a Konosuke Takeshita, pero este lo dejó con la mano estirada y se marchó… Aunque, se arrepintió y regresó para mostrarle su respeto a Mox.

Cuando Mox celebraba en la barricada de entrada, las luces se apagaron y se emitió una viñeta de un hombre con bata en un cuarto verde, que luego cambió a rojo… resultó ser Will Ospreay, al estilo Frankenstein.

Will Ospreay reapareció en AEW, se quitó la camisa y atacó brutalmente a Jon Moxley, quien ni con la ayuda de The Death Riders pudo hacerle frente a la nueva versión mejorada de Ospreay.