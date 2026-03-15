AEW Revolution 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

AEW presenta este domingo 15 de marzo 2026 el evento Revolution, a realizarse en la Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.
► Cartelera AEW Revolution 2026
El cartel de AEW Revolution 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TEXAS DEATH MATCH: MJF (c) vs. ‘Hangman’ Adam Page.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, A DOS DE TRES CAÍDAS: Thekla (c) vs. Kris Statlander.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (c) vs. The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson).
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW, SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita.
- Andrade el Ídolo vs. Bandido.
- Brody King vs. Swerve Strickland.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) (c) vs. Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey).
- ‘Timeless’ Toni Storm vs. Marina Shafir.
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: The Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale) (c) vs. Megan Bayne y Lena Kross.
- Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong vs. The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd).
ZERO HOUR:
- CAMPAL DE 21 HOMBRES POR EL CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. 20 luchadores.
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Lena Kross.
- Boom & Doom (‘Big Boom!’ A.J. y Q. T. Marshall) vs. The Infantry (Captain Shawn Dean y Carlie Bravo, con Trish Adora).
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: domingo 15 de marzo de 2026.
Horario de referencia: Zero Hour: 17:00 — Ciudad de México | Evento principal (PPV): 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Crypto.com Arena Los Ángeles, California.
|Región / Ciudad
|Zero Hour
|PPV
|Plataforma
|México — CDMX
|17:00
|18:00
|Fox Sports MX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|19:00
|20:00
|PPV / HBO Max / Prime Video
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|18:00
|19:00
|PPV / HBO Max / Prime Video
|Estados Unidos — Denver (MT)
|17:00
|18:00
|PPV / HBO Max / Prime Video
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|16:00
|17:00
|PPV / HBO Max / Prime Video
|Canadá — Toronto
|19:00
|20:00
|PPV / TrillerTV
|Centroamérica
|17:00
|18:00
|TrillerTV
|Colombia / Perú / Ecuador
|18:00
|19:00
|TrillerTV
|Venezuela / Bolivia
|19:00
|20:00
|TrillerTV
|Chile
|20:00
|21:00
|TrillerTV
|Argentina / Uruguay / Brasil
|20:00
|21:00
|TrillerTV
|Reino Unido
|23:00
|00:00 (16 mar)
|TrillerTV
|España / Francia / Alemania
|00:00
|01:00 (16 mar)
|DAZN / TrillerTV
|Japón
|08:00
|09:00 (16 mar)
|TrillerTV
|Australia — Sídney
|10:00
|11:00 (16 mar)
|TrillerTV
|Nueva Zelanda
|12:00
|13:00 (16 mar)
|TrillerTV
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.