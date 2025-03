AEW Revolution 2025: Will Ospreay derrota a Kyfletcher en una brutal lucha en jaula

Los dos ex amigos han llegado a un momento cumbre de su carrera, por años se dieron apoyo mutuo al grado de llegar a hacer equipo en algún momento, pero eso terminó, por lo que Will Ospreay y Kyle Fletcher se enfrentaron en un duelo sin salida.

Ambos gladiadores se enfrentaron en un duelo en jaula, donde no habría salida y donde ambos gladiadores chocaron con todo sobre el enrejado.

Los dos luchadores entraron al ring escalando la jaula, dando un mensaje de lo que podría ser el duelo, pues ambos luchadores son conocidos por sus movimientos ágiles y rápidos.

El combate inició de manera explosiva, con ambos luchadores lanzándose con todo desde el principio. Will Ospreay sufrió un error al intentar rebotar en las cuerdas, estrellando su pie contra la jaula y permitiendo que su rival, Kyle Fletcher, tomara el control momentáneamente. Sin embargo, Ospreay reaccionó y, con su agilidad característica, logró equilibrar la contienda con ataques espectaculares.

Fletcher, mejor adaptado al enrejado, logró hacer sangrar a Ospreay y tomó ventaja. Aun así, Will se recuperó y castigó a su oponente con movimientos certeros. La intensidad del combate aumentó cuando Fletcher retiró una protección del esquinero para intentar acabar con su rival, aunque Ospreay resistió y continuó el intercambio de golpes y conteos fallidos.

La intervención de Mark Davis rompió la dinámica cuando entregó una maleta con utensilios a Fletcher, pero Ospreay logró arrebatársela y golpear a Davis. Con un bate envuelto en alambre de púas, Will castigó brutalmente a su rival, aunque un golpe bajo de Fletcher cambió el rumbo de la lucha. En un intento de finalizar el combate, Kyle usó un desarmador y aplicó un Brainbuster sobre una silla, pero Ospreay resistió el conteo.

En la recta final, Fletcher intentó usar tachuelas, pero terminó siendo castigado con ellas. La pelea continuó en lo alto de la jaula, donde Ospreay golpeó con el desarmador a su rival antes de lanzarse con un Spanish Fly espectacular. Finalmente, Ospreay cerró la contienda con un The Hidden Blade y un Tiger Driver, consiguiendo una victoria contundente.

WILL OSPREAY IS THE BEST PROFESSIONAL WRESTLER IN THE WORLD#AEWRevolution

pic.twitter.com/GLBDNoEt3c

— js🛸 (@jsinthewrld2) March 10, 2025