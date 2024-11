AEW revela fecha y sede para Winter Is Coming 2024

Desde su primera entrega, donde Kenny Omega inició su gran reinado como máximo monarca de AEW y Sting debutó con la compañía, Winter Is Coming siempre ha sido escenario de importantes acontecimientos, convirtiéndose en tal vez el show televisivo más importante de la programación «All Elite».

Actualmente, con toda la historia en torno a Jon Moxley y sus Death Riders, con la que Tony Khan pretende dar un impulso a los ratings, Winter Is Coming luce muy importante, y ayer, durante Collision, AEW dio cuenta de cuándo y desde dónde celebrará la entrega de 2024.

Al amparo del T-Mobile Center de Kansas City (Missouri, EEUU), la próxima edición de Winter Is Coming, como capítulo especial de Dynamite, está programada para el miércoles 11 de diciembre. En su imagen promocional aparecen, entre otras figuras, Moxley, Mariah May y Darby Allin, si bien esto no significa necesariamente que vayan a ser parte de la velada.

► Cartel de AEW Dynamite (20-11-2024)

Seguidamente, hago compilación de todos los añadidos por ahora al cartel del capítulo de Dynamite de la próxima semana, que tendrá lugar en la Santander Arena de Reading (Pennsylvania, EEUU).