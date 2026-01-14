AEW renueva el contrato a Queen Aminata

AEW es la casa de Queen Aminata en la lucha libre profesional desde 2021. La luchadora de 32 años de Guinea (África) llevaba cuatro años en la industria cuando firmó su primer contrato con la promotora comandada por Tony Khan. No trabaja en la misma de manera exclusiva ya que también se la puede ver en Ring of Honor, New Japan Pro-Wrestling o DEADLOCK Pro o Game Changer Wrestling.

Embed from Getty Images

► Queen Aminata, All Elite hasta 2027

Pero es donde más lo hace y continuará ligada a ella al menos por lo que resta de 2026 y comienzos de 2027. En un reciente video en su canal de YouTube, Queen Aminata revela que ha firmado una renovación con All Elite Wrestling hasta febrero del año que viene:

“Y, además de todos los grandes sentimientos y noticias, AEW también extendió mi hermoso jugoso contrato hasta febrero de 2027. Bro, ¿qué puedo decir en este punto? Estoy feliz. Aunque mi cuello esté dañado ahora y no pueda luchar, estoy muy feliz y muy, muy motivada. No puedo esperar para volver.”

Como ella misma recuerda, actualmente está recuperándose de una lesión; no tiene un combate desde octubre de 2025. Y comenta:

“No puedo realmente vivir solo en África porque amo tanto la lucha libre. Así que también tengo que venir a Estados Unidos. Espero que cuando regrese a Estados Unidos, pueda cuidar este cuello y volver al ring para entretenerlos, como siempre disfruto haciendo.”