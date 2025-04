AEW rendirá homenaje a Dean Rasmussen con dos shows especiales

AEW continúa demostrando su compromiso con la historia y la comunidad del wrestling independiente al anunciar dos eventos especiales en homenaje al fallecido Dean Rasmussen, figura clave del medio Death Valley Driver Video Review (DVDVR). Los shows, que contarán con talento de All Elite Wrestling, Ring of Honor y también del circuito, serán gratuitos y se transmitirán por YouTube.

► Tributo a Dean Rasmussen

El presidente y fundador de la casa Élite, Tony Khan, lo confirma en Way of the Blade, el pódcast de Phil Schneider, quien añade:

“Lo que estamos anunciando aquí no es solo DEAN~! 2, sino DEAN~! 2 y DEAN~! 3 en colaboración con nuestros amigos de AEW. El primero será el 24 de mayo, afuera del Scottsdale Arena a las 8 p.m. (hora local). Será un show gratuito. Mad Dog Connelly estará en el evento, Gringo Loco también. Coven Of The Goat. Tendremos algunos luchadores de AEW y vamos a crear enfrentamientos únicos entre talento de AEW y del circuito independiente. Vamos a montar algo muy especial en Arizona. Además, DEAN~! 3 será en septiembre en el ECW Arena.”

Tony Khan has announced that AEW will co-produce tribute shows honoring late wrestling journalist Dean Rasmussen. DEAN~! 2 and DEAN~! 3 shows:

• the night before Double Or Nothing PPV on May 24 which will be a FREE OUTDOOR SHOW outside Scottsdale Arena.

• September in 2300/ECW… pic.twitter.com/R7KqFknE0O — Drainmaker (@DrainBamager) April 23, 2025

Khan comenta también que su intención era programar DEAN~! 3 alrededor del fin de semana de ROH Death Before Dishonor, que está programado para el 5 de septiembre en el mismo lugar icónico de Filadelfia. Así mismo, cabe mencionarse que ¡DEAN~! 2 se llevará a cabo la noche anterior a AEW Double or Nothing, que tendrá lugar el 25 de mayo.