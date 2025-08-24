AEW regresará a Australia a comienzos de 2026

Camino a la edición del año 2025 de Forbidden Door, All Elite Wrestling confirma su retorno a Australia.
► AEW regresará a Australia
Confirmation right from the mouth of @TonyKhan & @kylefletcherpro.
AEW is returning to Australia for 2 night.
– AEW Grand Slam Sydney on Feb 14
– AEW House Rules Brisbane on Feb 15 pic.twitter.com/7G5I8T7Bfk
— Jamie Apps (@JamieAppsMedia) August 24, 2025
Tony Khan: “El 14 de febrero será AEW Grand Slam Sídney. Tendremos Grand Slam Australia llegando a Sídney. Y el 15 de febrero tendremos House Rules en Brisbane.”
Kyle Fletcher: “La arena en la que vi la lucha libre profesional por primera vez… estaba sentado en lo más alto, en los asientos más baratos posibles, literalmente a unas tres filas del final. Recuerdo esa noche y cómo me enamoré aún más de esto. Así que creo que, sí, cuando entre a esa arena, va a ser una sensación increíble, como cerrar un círculo completo.”
