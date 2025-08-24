AEW regresará a Australia a comienzos de 2026

por
Logo AEW

Camino a la edición del año 2025 de Forbidden Door, All Elite Wrestling confirma su retorno a Australia.

► AEW regresará a Australia

Tony Khan: “El 14 de febrero será AEW Grand Slam Sídney. Tendremos Grand Slam Australia llegando a Sídney. Y el 15 de febrero tendremos House Rules en Brisbane.”

Kyle Fletcher: “La arena en la que vi la lucha libre profesional por primera vez… estaba sentado en lo más alto, en los asientos más baratos posibles, literalmente a unas tres filas del final. Recuerdo esa noche y cómo me enamoré aún más de esto. Así que creo que, sí, cuando entre a esa arena, va a ser una sensación increíble, como cerrar un círculo completo.”

¿Te acuerdas de qué pasó a principios de año en AEW Grand Slam: Australia?

LA LUCHA SIGUE...
