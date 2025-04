En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que AEW y el reconocido restaurante Jimmy’s Famous Seafood en Baltimore, Maryland, que tiene una larga historia de aprecio y colaboración con el mundo de la lucha libre profesional, se unirán una vez más para realizar un evento benéfico.

El mismo se deminará AEW Meet and Feast. El mismo se llevará a cabo el próximo martes 08 de abril de 2025, y contará con la presencia de los luchadores Harley Cameron, Adam Cole y Mark Briscoe.

► AEW realizará evento benéfico en pro de KultureCity

El evento servirá para recaudar dinero para KultureCity, una organización sin ánimos de lucro que capacita al personal de establecimientos para realizar modificaciones en los mismos que permitan adaptar a las personas que necesitan accesibilidad sensorial inclusiva. Así mismo, es una organización que busca expandir la conciencia en torno al autismo.

El evento costará 85 dólares por persona y se podrá disfrutar en el restaurante de un almuerzo con un menú variado. Estos tres luchadores de AEW, junto con otros que todavía no han anunciado, no solo compartirán el almuerzo con los asistentes, sino que serán parte de juegos, rifas y muchas cosas más, así como un Meet and Greet con los fans que compren la edición VIP para este evento.