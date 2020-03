Después de que AEW Revolution terminó, Tony Khan respondió preguntas de los medios. Entre otros temas, resultó inevitable que surgieran preguntas sobre los crípticos mensajes de Matt Hardy, quizás insinuando que se uniera a The Dark Order, una vez concluya su relación laboral con WWE, y esto fue lo que dijo:

«No puedo comentar sobre lo que está haciendo. Es genial, pero no puedo comentar sobre eso«.

Matt Hardy ha sido el tema de conversación desde que fue atacado por Randy Orton en Monday Night Raw. A partir de allí, Hardy ha estado publicando mensajes crípticos a través de su cuenta oficial de Twitter y muchos fanáticos creen que saltará a All Elite Wrestling y se revelará como «El Exaltado».

El luchador de 45 años ahora ha publicado otro tuit, en el que confirmó que publicará una actualización que revela su estado oficial de contrato de la WWE a la medianoche del 2 de marzo.

At midnight, a BRAND NEW #ThoughtsFromTheThrone will premiere & I’ll update everyone on my official WWE contract status, as well as reveal when the series finale of #FreeTheDELETE starts this week.

12:00 A.M. 3/2/20 on https://t.co/822EmLZ8XZ

— The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) March 2, 2020