AEW Rampage: Preston «10» Vance traicionó a Dark Order

Dark Order recibió un fuerte golpe este viernes en AEW Rampage, pues fueron traicionados por uno de sus integrantes.

Durante el evento AEW Rampage: Black Friday, Rush, The Butcher y The Blade se tenían que enfrentar a John Silver, Alex Reynolds y Preston «10» Vance; sin embargo, este último no apareció.

Fue así que el equipo comandado por Rush atacó con todo a sus rivales, propinándoles una tremenda paliza. De pronto apareció «10», quien atacó a Evil Uno y le quitó la máscara, además de aplicar un Lariat a John Silver.

Al final, Vance se paró frente a -1 y le lanzó la máscara a los pies; mientras el pequeño integrante de Dark Order se lamentaba, Vance celebró junto a La Facción Ingobernable.

Absolutely despicable acts by @pres10vance as he tosses his mask directly in front of a broken-hearted Negative 1 💔 here on #AEWRampage on TNT pic.twitter.com/q9sSa9F3vE

— All Elite Wrestling (@AEW) November 25, 2022