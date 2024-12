AEW Rampage dice adiós el 27 de diciembre

AEW Rampage es un semanal de una hora de All Elite Wrestling que verá su ocaso en su próximo episodio.

Debutó en TNT un viernes 13 de agosto de 2021.

Fue la guarida de los luchadores del cartel medio y bajo de AEW que necesitaban más minutos en televisión, pero con la llegada de Collision en junio de 2023, poco a poco fue relegado hasta su cancelación.

En X algunas personas que asistieron a las grabaciones de AEW Dynamite el 22 de diciembre comentaron que Khan salió a decirles que el próximo será el último episodio de Rampage, en un futuro inmediato.

Tony Khan says that we are taping the last Rampage episode for the foreseeable future

— Kimmy (@kimmy_sokol) December 22, 2024