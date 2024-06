AEW RAMPAGE 31 de mayo 2024 | Resultados en vivo | Konosuke Takeshita vs. Penta el Zero Miedo Konosuke Takeshita contra Penta el Zero Miedo

Ya están en el ring El Zero Miedo y Takeshita. El mexicano empuja al nipón, inician las hostilidades: el japonés arranca con un Lariat volador. Zero Miedo en la esquina y se come la bota de Takeshita. Pero Zero Miedo responde más tarde con Backstabber. Takeshita en dominio, se da el lujo de patear en la espalda a su rival. Luego, decide calentarle la frente a su rival a punta de codazos y lo muerde, pero Zero Miedo decide calmarlo de un Superkick. Pero, Takeshita decide minutos más tarde, sorprender al Zero Miedo pero éste la madruga con Tope con hilo. Ambos a las afueras del ring. Una vez regresan al cudrilátero, Takeshita logra conectar un German Suplex. Más tarde lo remata con un Lariatoooo. Pero, aún así, no me pregunten cómo, pero, Zero Miedo logra conectar un Canadian Destroyer en el filo del ring. Segundos después cubre a Takeshita, pero la cuenta no llega a 3. Zero Miedo lo reincorpora y lo remata con Superkick, Takeshita reacciona en un descuido y logra un Blue Thunder Bomb. Takeshita logra conectarle un derechazo y luego lo remata para dejarlo servido para la cuenta de 3.