AEW RAMPAGE 27 de abril 2024 | Resultados en vivo | Thunder Rosa vs. Deonna Purrazzo Parking Lot Fight: Chuck Taylor vs. Tren Beretta

Chuck Taylor y Trent Beretta inician la noche en el parqueadero. Los ex mejores amigos deciden resolver sus diferencias como un par de adultos funcionales: a golpes. Back Drop Suplex de Beretta que le calienta la espalda a Taylor en el capo un carro. Luego decide calentarle más la espalda con botes de basura... Empieza a sangrar Taylor, eso sí, Beretta se confía y termina volando en el capo de un carro, cortesía de un Powerbomb de Taylor. Beretta sube a Taylor sobre el techo de un carro, le pone la tapa del bote de basura encima, para más tarde rematarlo con Elbow Drop. Taylor se retuerce de dolor. ¿Recuerdan el bote de basura? Taylor decide abrirle la frente a Beretta con uno, sí... Le devolvió la cortesía. No sólo eso, también le calienta la espalda con un tacho de basura... Luego, Taylor es mandado a volar por Beretta sobre una mesa con una luz de neón. Eso no es nada, cuando minutos después Taylor le estalla la espalda a Beretta contra el parabrisas de un coche con Powerbomb. Ambos en el techo de un automóvil y deciden darse codazos, se abrazan... Beretta se arodilla, le da un golpe bajo a Taylor y lo remata con Martinete sobre el techo del coche... ¡Lo hace rendir!.