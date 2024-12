AEW RAMPAGE 20 DE DICIEMBRE 2024 .— Komander, quien sustituyó a Juice Robinson en el torneo Continental Classic, no ha corrido con suerte, pues no ha podido acumular ningún punto. Y este viernes sus probabilidades no son las mejores, pues tendrá que enfrentar al enorme y poderoso Brody King. A este no le ha ido tampoco tan bien, pues tras vencer a Darby Allin, fue derrotado por Claudio Castagnoli y por Ricochet, así que estará ansioso por obtener tres puntos más a costas del mexicano. ¿Lo conseguirá? La acción de AEW Rampage se emite desde la Entertainment and Sports Arena, en el campus de la Universidad St. Elizabeth’s East, Washington, DC.

En acción de relevos, la Don Callis Family (Brian Cage y Konosuke Takeshita) enfrentarán a Mark Davis y Powerhouse Hobbs.

Willow Nightingale, quien ya aseguró su lugar en la Copa Internacional de Wrestle Dynasty en el Tokyo Dome, tendrá como rival a Harley Cameron.

Además, Action Andretti y Lio Rush se medirán con Goldy y Myles Hawkins.

AEW Collision 21 de diciembre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 9:00 pm, hora del centro