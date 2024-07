AEW RAMPAGE 12 DE JULIO 2024 .— Un combate de altos vuelos engalanará el episodio de esta noche. Será de cuatro esquinas, con el enmascarado mexicano Rey Fénix contra su compatriota Komander, contra Angélico y contra AR Fox. Este encuentro tiene todos los ingredientes para ser el más espectacular de la semana. ¿Quién se alzará con la victoria? La acción de AEW Rampage se emite desde el Landers Center, en Southaven, Mississippi.

En choque de tercias, Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Lee Moriarty y Anthony Ogogo) enfrentarán a Action Andretti y Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).

The Kings of the Black Throne (Brody King y Malakai Black) tendrán como rivales a The Premier Athletes (Ari Daivari y Tony Nese).

Por su parte, Thunder Rosa se medirá con Rachael Ellering.

Además, Roderick Strong entrará en acción, teniendo como rival a Ben Bishop.

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro