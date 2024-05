AEW RAMPAGE 1 DE MAYO 2024 .— Jay White y Dante Martin fueron quienes abrieron el Casino Gauntlet Match la semana pasada en Dynamite. Volvieron a verse las caras unos días después, en Collision, en un combate por el Campeonato Unificado de Tríos AEW/ROH. En ambas luchas los ánimos se caldearon, así que un mano a mano entre ambos era inevitable, y lo veremos en esta edición especial de Rampage transmitida en vivo en miércoles. La acción de AEW Rampage se emite desde el Canada Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá.

AEW RAMPAGE 1 de mayo 2024 | Resultados en vivo | Jay White vs. Dante Martin ►1- Jay White vs. Dante Martin Hace una semana, Jay White y Dante Martin compitieron en el Casino Gauntlet Match que daba una oportunidad titular por el Campeonato Internacional AEW de Roderick Strong en el PPV Double or Nothign 2024. Ninguno ganó y Jay White culpó por su derrota a Dante Martin, así que por eso llegamos a esta lucha, luego de que el pasado sábado en Collision, Jay White y The Gunns defendieran el nuevo Campeonato Mundial de Tríos Indisputables AEW ante Top Flight y Action Andretti. Dante Martin dio varios derechazos a Jay White, quien luego tomó el control con pisotones en el esquinero, raquetazos y tiejras a la cabeza en el esquinero. White luego atacó con codazo y con un tope suicida. Martin luego raeccionó con patadas voladoras y ráfaga de raquetazos al pecho. White reaccionó, pero Martin atacó con codazos y machetazos, antes de caerle encima a su rival con un tremendo moonsault desde la cuerda superior. White luego conectó un supléx alemán y poner todo a su favor para hacerle su remate final a Marin y obtener la victoria. El Final Blade Runner de Jay White. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, bien interesante y con buena acción. Ya veremos qué sale de esto, si continúa la rivalidad a nivel individual o tríos.

Contras Nada negativo para reaccionar.



► Tras el combate, Jay White ayudó a ponerse en pie a Dante Martin, pero de la nada, lo atacó con un tremendo flatliner. Dairus Martin y Action Andretti aparecieron, pero White pudo salir corriendo del ring.

► «The Virtuosa» Deonna Purrazzo fue entrevistada y dijo que cuando es suficiente, es suficiente. Y que la semana pasada, se empezó a sentir como ella misma, por lo que si Thunder Rosa quiere hacer esto personal, pueden hacerlo personal.

► Luego vimos esta interesante viñeta de «El Toro Blanco» Rush, quien regresó a AEW la semana pasada en Collision.

► Big Bill le dijo a Renée Paquette que estaba bajo El Árbol del Aprendizaje de Chris Jericho porque este tiene todas las herramientas para hacerlo llegar a la cima, no solo una gyuía apropiada.

► Jericho luego apareció y dijo que pudo retener su título esta noche en Dynamite ante Shibata porque los fans lo ovacionaron. Y que amaría poder llevar a Big Bill por la senda de aprendizaje que él tiene. Big Bill le respondió diciéndole que no lo iba a defraudar.

► Un golpeado Swerve Strickland reaccionó a la paliza que le dieron en Dynamtie Christian Cage, Killswitch y Nick Wayne. El Campeón Mundial de Peso Completo AEW prometió que tendrá una pequeña plática con Cage la próxima semana y le recordará quién es él y de lo que es capaz, por si acaso lo olvidó.

AEW RAMPAGE 1 de mayo 2024 | Resultados en vivo | Jay White vs. Dante Martin ►2- Kyle O'Reilly vs. Rocky Romero No hay historia ni contexto detrás de esta lucha. O'Reilly pudo poner a Romero en un Ankle Lock, pero ete se liberó con una patada. Luego, Romero le cayó encima con un tope suicida y O'Reilly luego lo puso en una llave al brazo y hubo un intercambio de golpes y patadas. Romero arrojó a O'Reilly de cara contra el poste del esquinero y logró una rodada a espaldas en tan solo dos segundos. Romero buscó una llave al brazo de O'Reilly, intentó dos toques de espalda más con rodadas a espalda, pero O'Reilly se liberó y logró una rápida victoria. El Final Rodada a espalda de Kyle O'Reilly. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nada bueno para destacar.

Contras Estuvo muy enfocada a llaves y contra llaves, le faltó dinamismo e intensidad. En lo personal, no me gustó esta contienda.



► Tras bambalinas, Saraya y Harley Cameron dijeron que no les impresionaba lo hecho por Mariah May y Toni Storm en el pasado Dynamite. Cameron retó a May a una lucha en el próximo Dynamite.

AEW RAMPAGE 1 de mayo 2024 | Resultados en vivo | Jay White vs. Dante Martin ►3- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) vs. Skye Blue Horas anets, en Dynamite, Willow Nightingale fue retada a una lucha titular por Skye Blue para Rampage y esta aceptó. Por eso que llegamos a este encuentro. Nightingale comenzó dándole con latapa de una caneca de basura en la espalda a Blue. Luego, estrelló de cara a la Azulita contra la barricada. Blue le devolvió el favor, pero luego, además, voló desde la barricada, solo que Blue la golpeó con la silla en la cara. Nightingale le dio un golpe con el antebrazo a Blue y luego, la sentó en una silla. WIllow golpeó a Blue con un raquetazo al pecho e intentó un sentón, pero Blue se apartó y Nightingale se estrelló duro contra al silla. Más adelante, Nightingale intentó un moonsault, pero Skye salió del ring y Nightingale se golpeó de nuevo contra una silla. Blue luego agarró una tabla rodeada de alambre de púas y la colocó sobre una mesa. Blue batalló con Nightingale en la ceja del ring, pero esta aprovechó allí para arrojarla con su powerbomb de remate final contra la mesa y la tabla con alambre de púas y la cubrió. El toque de espaldas llegó a tres palamdas del réferi contra la lona. El Final Doctor Bomb de Willow Nightingale. Valoración 8.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha buena, interesante, potente, dinámica. Ambas, grandes luchadoras.

Qué bueno que tanto Dynamite como Rampage tuvieron en sus luchas estelares a mujeres. Contras Nada negativo para comentar.