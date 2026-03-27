AEW quiso firmar a AJ Styles antes de su retiro

AJ Styles se despidió como luchador en el último Royal Rumble, tras caer derrotado ante Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, y eventualmente hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker, y ya se encuentra preparando su discurso para la ceremonia de inducción.

► AJ Styles se retiró y no luchará más

Las especulaciones sobre la posible llegada de AJ Styles a AEW se intensificaron a principios de este año tras su anuncio de retiro de la lucha libre en la WWE, donde algunos fanáticos llegaron a creer que podría seguir luchando para otra empresa. Si bien Styles desmintió rápidamente esos rumores, Jericho confirmó durante una entrevista reciente en Gameshub que AEW había explorado la idea de ficharlo cuando su contrato con la WWE estaba por expirar. El veterano luchador explicó que AEW hizo un esfuerzo por ficharlo en un momento dado y creía que Styles habría sido una gran incorporación al elenco.

«Hubo un tiempo en que intentamos ficharlo cuando su contrato estaba por terminar. ¿Podría encajar bien? Por supuesto que sí. AJ es un gran luchador y una gran persona. Pero hay que reconocer que, cuando has trabajado en el sistema de Vince McMahon durante mucho tiempo, piensas diferente».

«Hay maneras en que WWE gestiona su empresa, y hay maneras en que AEW gestiona la suya. No voy a hablar por AJ, pero no entiendo por qué alguien se retiraría en un lugar para irse inmediatamente a otro. Dicho esto, estoy seguro de que siempre es una posibilidad».

A pesar de las especulaciones de principios de año, AJ Styles ha permanecido en WWE en un rol ajeno a la lucha libre tras su retiro del ring, aparte de su inclusión en el Salón de la Fama WWE. «The Phenomenal One» también ha lanzado su propio podcast oficial desde que se retiró, lo que le permite todavía mantenerse conectado con sus fanáticos.