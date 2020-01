AEW quería a Jerry Lawler esta noche en AEW Dynamite

El primer aniversario de All Elite Wrestling coincide hoy con la celebración de un nuevo episodio de AEW Dynamite. Sin embargo, el leitmotiv de este show no será esa efeméride, sino un tributo a las leyendas luchísticas de Memphis. Entre ellas, algunas de la talla de Randy Savage o The Rock ‘n’ Roll Express. Aunque Jerry Lawler, tal vez el veterano más celebre aún con vida nacido en esa ciudad de Tennessee, no ve con muy buenos ojos tal ceremonia, según las palabras que Lawler compartió hace un par de días con Cerrito Live.

He hablado con algunos muchachos y creo que van a tener unas cuantas caras conocidas en Memphis. Dave Brown estará allí. Hablé con él, almorzamos juntos todos los jueves. Creo que [AEW] sólo está intentando vender algunos boletos y causar impacto en los fanáticos. Creo que hacer un tributo a la lucha libre de Memphis es en lo último que piensan. Sólo quieren vender boletos y que los fans estén contentos.

► Jerry Lawler, ni presente ni mencionado

Mi compañero de SÚPER LUCHAS Axza Krex recordó que una de las figuras homenajeadas será la de Brian Christopher, hijo de Lawler, fallecido en 2018. Y sí, como imaginan, a AEW también le hubiera gustado contar con «The King». Así lo reconoció Matt Jackson de The Young Bucks durante una entrevista concedida a Commercial Appeal.

Creo que la idea era que Tony [Khan] quería hacer 10 toques de campana como saludo a los hermanos caídos. Habría sido genial tener a ‘The King’, pero lógicamente está trabajando en otro lugar.

Volviendo a hace un año, el propio Jerry Lawler informó a sus seguidores que había renovado su contrato de leyenda hasta 2021, sin querer escuchar ofertas de otras compañías. ¿Quiso Tony Khan contratarlo? En cualquier caso, la lealtad del veterano parece que juega aquí un papel determinante.