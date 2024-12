AEW publica una aclaración: «¡Te escuchamos!»

En un comunicado más extenso, AEW publicaba hace unas horas el siguiente anuncio:

AEW – NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

Toda la programación en vivo de AEW que se emita en las cadenas de WBD también estará disponible para transmitir en MAX y bajo demanda después de su emisión en vivo.

AEW Dynamite, Collision y Rampage, junto con todo el contenido de la biblioteca de eventos de pago por visión de AEW hasta finales de 2024, estarán disponibles en MAX de manera progresiva.

Al lanzamiento, estarán disponibles todos los episodios de AEW Dynamite y los eventos de pago por visión del año inaugural de la compañía en 2019, además de más de dos meses de la programación más reciente de AEW que se haya emitido en las cadenas de WBD.

Y ante las reacciones de los fanáticos, «Where The Best Wrestle» han querido aclarar:

¡Te escuchamos! Somos personas, no bots. Para aclarar algunas cosas: todos los programas de TV de AEW estarán disponibles para transmitir EN VIVO en Max. Así que podrás verlos EN VIVO en TBS/TNT o en Max. Lo de «base progresiva» solo significa que necesitamos algo de tiempo para ofrecerte TODO el contenido de AEW con el nivel de experiencia que mereces. ¡Nada de «desaparecer»!

Los eventos de pago por visión (PPV) archivados también estarán disponibles para transmitir gratis en Max. Los nuevos PPV eventualmente estarán disponibles para comprarse directamente en Max, en lugar de a través de un tercero, y tendrán descuentos para los suscriptores de Max. Todavía no tenemos información sobre precios, pero prometemos darte un número tan pronto como podamos.

